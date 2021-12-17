تقرير: بريطانيا تحتجز مهاجرين في مراكز تحت ظروف قاسية

أشار تقرير أعدّه مفتشون، إلى أن السلطات البريطانية تحتجز مهاجرين في مراكز في ظل ظروف “سيئة للغاية”، بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، رغم وعود وزارة الداخلية بتحسين هذه الظروف، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عمليات العبور للمهاجرين عبر المانش إلى مستويات قياسية.

التقرير؛ أعده متطوعون كلّفتهم الحكومة بتقييم ظروف الاحتجاز بالتعاون مع مفتشية مصالح السجون ولجان الرقابة المستقلة، وجاء نتيجة زيارات عدة لمراكز احتجاز، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشف التقرير عن مشكلات كبيرة تتعلق بسلامة القصّر غير المصحوبين بذويهم، إذ يحتجزون مع بالغين لا تربطهم بهم أيّ صلة، وكذلك عدم حصول النساء على “الدعم الكافي”، ومشكلات أخرى تتعلق بالبنى التحتية والموظفين في تلك المراكز.

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