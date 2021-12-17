العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 11 شرطياً عراقياً

عثرت قوة من البشمركة الكردية على مقبرة جماعية تضم رفات 11 عنصراً من الشرطة العراقية، في منطقة دوراجي، المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وأفاد مسؤول في البشمركة أن المقبرة خلّفها تنظيم “داعش” إبان سيطرته على المنطقة عام 2018، حيث كان يسجن فيها المعتقلين من القوات العراقية، نظراً لما تحتويه من كهوف وحفر شكّلت مخبأ لعناصر التنظيم لفترات طويلة.

وذكر المصدر أن العثور على المقبرة جاء استنادا إلى “معلومات استخباراتية عن وجود هذه المخابئ، منوهاً بأن عمليات البحث عن جثث أخرى ما تزال مستمرة في المنطقة، بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية.

ولفت إلى أن فريقاً هندسياً وطبياً من الشرطة الاتحادية كان في المكان، لاستخراج الحمض النووي من رفات الضحايا، ومطابقتها مع عينات من أقربائهم.

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