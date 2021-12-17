“بايدن” يتوقع شتاءً من “المرض الشديد والموت” لغير الملقّحين

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، من أن متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا “سيبدأ في الانتشار بسرعة أكبر” في الولايات المتحدة، وحثّ الأمريكيين على تلقي اللقاح أو الجرعة المعززة منه.

ويأتي هذا التحذير في وقت بلغ فيه متوسط عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 يومياً في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم، 1,150 حالة وفاة، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ودعا “بايدن” الصحفيين في نهاية اجتماع بشأن الوباء، لإرسال رسالة مباشرة إلى الأميركيين، قائلا إن “الحماية الحقيقية الوحيدة هي الحصول على اللقاح”، متوقعاً “شتاءً من المرض الشديد والموت” للأشخاص غير الملقحين.

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية حصول الأشخاص الملقّحين على جرعة معززة، وأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، على جرعتهم الأولى.

وفي سياق متصل، رأت مجموعة السبع، يوم الخميس، أن ظهور متحور “أوميكرون” يعني أن “التعاون الدولي الوثيق أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وقال بيان مجموعة السبع “لقد اتفق الوزراء على الأهمية المتزايدة للحملات المعززة والاختبارات المنتظمة إلى جانب استمرار الإجراءات غير الدوائية”، لمواجهة الوباء.

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