أزمة جوع في العالم العربي.. وتحذيرات من الأسوأ

في أحدث تقرير لها، صدر أمس الخميس؛ حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” من تفاقم أزمة الجوع بنسبة وصلت إلى 91,1% في العالم العربي على مدى الـ 20 عاماً الماضية.

وأشارت “الفاو”، في تقريرها، إلى أن الصومال واليمن هما الدولتان الأكثر تضرراً، منوهة بأن 69 مليون شخص في العالم العربي عانَوا من سوء التغذية عام 2020، ولفتت إلى أن ثلث سكان المنطقة، البالغ عددهم 420 مليون نسمة؛ لم يحصلوا على غذاءٍ كافٍ.

وذكر التقرير أنه بين عاميْ 2019-2020؛ عانى أربعة ملايين و800 ألف شخص في العالم العربي من سوء التغذية، مضيفاً أن 141 مليون شخص تعرضوا لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، خلال العام الماضي.

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