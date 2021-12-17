رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى اسطنبول

إسطنبول 17 ديسمبر 2021 (وال) – وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والوفد المرافق له صباح اليوم الجمعة، إلى إسطنبول في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تستمر يومين.



وتأتي هذه الزيارة، للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها إسطنبول خلال الفترة بين (17 و19) ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يجري المنفي، على هامش القمة، عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.(وال إسطنبول) ف م / س خ.

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