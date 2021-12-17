فندق الجليد الإسكندنافي يفتتح جناحا مختلفا هذا العام

في هذا الوقت من الشتاء كل عام، يجدد فندق آيس هوتيل بناءه ليسمح للزوار بالنزول فيه طوال العام، لكنه أضاف هذا العام جناحا جديدا تدخل فيه الأزهار والنباتات داخل الجليد المكون للجدران والأسقف.

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