ليبيا نيوز

فندق الجليد الإسكندنافي يفتتح جناحا مختلفا هذا العام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في هذا الوقت من الشتاء كل عام، يجدد فندق آيس هوتيل بناءه ليسمح للزوار بالنزول فيه طوال العام، لكنه أضاف هذا العام جناحا جديدا تدخل فيه الأزهار والنباتات داخل الجليد المكون للجدران والأسقف.

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قناة ليبيا

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