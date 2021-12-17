اختتام فعاليات دورة تدريب مدربي تعليم اللغة الإيطالية بإيطاليا

فينيسا 17 ديسمبر 2021 (وال) -اختتمت بمدينة فينيسا الإيطالية، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة برفع كفاءات مجموعة من المتخصصين في اللغة الإيطالية بمجال تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، والقنصل الليبي في ميلانو سالم جموم.

وعلى هامش زيارته، قام الوزير برفقة مستشاره، أحمد المهدي، والقنصل الليبي في ميلانو، بزيارة إلى الجامعة، والتقوا برئيستها، تيزيانا لبياللو، ومدير مكتب التعاون بالجامعة، ماورو كانوني ، واللذان أشادا بجدية المتدربين في الاستفادة من البرامج المتنوعة للدورة، وإن الجامعة راضية عن مستوى تحصيل جل المتدربين، كما أعربا عن تطلعهما إلى تنفيذ مثل هذه الدورة خلال السنوات القادمة.

وأكد المقريف أن نخبة من المتدربين سيتم الاستفادة منهم في برنامج تدريب مدرسي اللغة الإيطالية، بمركز التدريب وتطوير التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم.(وال فينيسا) ف م / س خ.

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