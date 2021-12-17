الزناتي يبحث مع نظيره التركي سداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين

أنقرة 17 ديسمبر 2021 (وال)- بحث وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع نظيره التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة،حزمة من الملفات بينها سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتّبة عن علاج المرضى الليبيين بتركيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

يُشار إلى الاجتماع عقد على هامش زيارة السيد الوزير إلى تركيا، للمشاركة في لقاء فني منعقد على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، والتي تنظمها وزارة الصحة التركية حول “سُبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها”. (وال) ن هــــ/ ر ت

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