الوكالة الأوروبية للأدوية تُتيح الاستخدام الطارئ لعقار فايزر

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على الاستخدام الطارئ لعقار فايرز الجديد “باكسلوفيد”، رغم عدم حصوله على ترخيص كامل لاستخدامه.

وأشارت الوكالة الأوروبية لإمكانية استخدام هذا العلاج مع المرضى البالغين المصابين بكورونا، والذين لا يحتاجون لأوكسجين إضافي، لكنّهم مهددون بالانتقال لشكل حادٍ من أشكال المرض.

وبررت الوكالة قرارها برغبتها بدعم السلطات الوطنية التي تُقرر الاستخدام المُبكر للدواء، في ظل الانتشار الكبير للفيروس التاجي ومتحور أوميكرون في القارة العجوز.

واستندت الوكالة الأوروبية في هذا القرار إلى نتائج مرحلية للدراسة الرئيسية حول مرضى لم يدخلوا المستشفى وغير ملقحين، ظهرت عليهم أعراض المرض وكانوا مُعرّضين لاحتمال الإصابة بشكل حادّ من المرض.

من جانبها قالت شركة فايزر، إنّ التجارب التي أجريت في المخبر أكدت فعالية عقار باكسلوفيد في مواجهة الفيروس التاجي.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ العلاج بهذا العقار يجب أن يستمر لمدة 5 أيام، ودعت لعدم استخدام هذا العقار خلال الحمل، والتوقف عن الرضاعة عند استخدامه، وقالت إنّ الآثار الجانبية له هو تأثيره على حاسة الذوق بالإضافة إلى الإسهال والغثيان.

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