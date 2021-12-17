بوريل يُشيد بلقائه مع الكوني ويؤكد على تعزيز التعاون باتجاه الأمن والسلام

طرابلس 17 ديسمبر 2021 (وال)- أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل عن سعادته لتعزيز تعاون الاتحاد بشكل خاص؛ فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في ليبيا، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب .

وأكد بوريل – في رسالة إلى موسى الكوني: “امتنانه وتقديره لعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والوفد المرافق له على المناقشات المهمة التي تمت خلال زيارة الوفد لبروكسل طيلة الأيام الثلاثة “من الثلث الأخير لشهر نوفمبر الماضي” بحيث أتاحت هذه الزيارة الفرصة لتبادل وجهات النظر ذات الأهمية الفائقة باتجاه بلورة إستراتيجية، وخارطة طريق مشتركة من أجل السلام والأمن).

وأضاف المسئول الأوروبي في رسالته قائلا أن “ليبيا تُشكل مفتاحًا لاستقرار البحر الأبيض المتوسط ، وشمال إفريقيا ودول الساحل ، وأنا على ثقة بأنه يمكننا العمل من أجل شراكة طويلة الأمد مبنية على علاقات قوية بين الإتحاد الأوروبي وليبيا” . (وال)

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