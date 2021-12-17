مستشار الأمن القومي الليبي يلتقي في بنغازي بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

بنغازي 17 ديسمبر 2021 (وال) –التقى مستشار الأمن القومي الليبي السيد إبراهيم بوشناف مساء اليوم الجمعة في مدينة بنغازي بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك لمناقشة عديد الملفات الهامة المتعلقة بمستجدات الوضع في ليبيا.

وناقش اللقاء جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتبادل الطرفان الآراء حول المضي قدما فيما يخص العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية.

وبين المستشار إبراهيم بوشناف آلية عمل مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب القانون رقم (4) لسنة 2007 ميلادي، ودوره في تثبيت ركائز السلام في ليبيا، وعمله على احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دولية، لافتا إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.

فيما أوضحت السيدة وليامز أن هدف مهمتها في ليبيا، هي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: “السياسية والاقتصادية والعسكرية إضافة إلى دعم العملية الانتخابية”.

وتناول اللقاء أهمية مجلس الأمن القومي ودوره في التنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يضمن حماية الأمن القومي الليبي. (وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال