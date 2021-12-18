أوميكرون يدفع الدنمارك لاتخاذ إجراءات مشددة

تستعد الحكومة الدنماركية لفرض قيود جديدة، بهدف وضع حدّ لانتشار سلالة أوميكرون في البلاد.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، إن الحكومة ستقوم باقتراح مجموعة من القيود بهدف خفض عدد الإصابات اليومية، بعدما سجّلت رقماً قياسياً اليوم الجمعة وصل إلى 11194 إصابة.

وستشمل القيود الجديد إغلاق المسارح، مراكز المؤتمرات، دور السينما، والمتنزهات الترفيهية.

وأكدت وزارة الصحة الدنماركية، أنّ عدد الإصابات بأوميكرون ارتفع في البلاد إلى 11559 إصابة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ معدلات الوفيات ودخول المشافي لا تزال أقل بكثير من الأرقام التي سُجلت قبل عام واحد.

يُذكر أنّ الدنمارك سجلت منذ انتشار الفيروس أكثر من 589 ألف إصابة، وأكثر من 3050 حالة وفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا