وال| منظمة ذوي الإعاقة تشارك بورقة بحثية في ملتقى جربة التربوي

جربه 18 ديسمبر 2021 (وال) _ انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات الملتقى الدولي المقام في مدينة جربة بالجمهورية التونسية، والمنعقد ما بين 19_18_17_ ديسمبر 2021 تحت شعار “المؤسسة التربوية المختصة بين الواقع والمأول”.

هذا وشاركت في الملتقى المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة الليبية.

يشار إلى أن الملتقى ضم الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنياً، بمشاركة تونس، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة، لبنان مصر، الأردن، المغرب، الكويت، فلسطين، اليمن سلطنة عمان، الجزائر، موريتانيا.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ أفاد السيد محمد السيليني الممثل للمنظمة الدولية لذوي الإعاقة، أن المنظمة ستشارك في اليوم الثاني من الملتقى بورقة بحثية بعنوان “دور الإعلام بالمؤسسة المختصة بشؤون ذوي الإعاقة”. (وال _ جربه) ح أ / ه ع

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