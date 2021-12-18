الأمن المغربي يعتقل مواليًا لـ”داعش” خطّط لهجوم إرهابي

أعلنت السلطات المغربية، أن أجهزة الأمن تمكنت، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية، من إحباط هجوم “إرهابي” داخل المملكة خطط لتنفيذه شخص موالٍ لتنظيم “داعش”.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى؛ أشار، في بيان له، إلى اعتقال شخص قام بمبايعة أمير “داعش”، و”خطط للالتحاق ” بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخراً الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.

وذكر البيان أن “إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه به قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، إذ تم العثور بحوزته على أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، تمت إحالتها إلى المصالح الأمنية التقنية لفحصها”.

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