صدور طبعة جديدة من كتاب “قصّة العرب في إسبانيا”

القاهرة 18 ديسمبر 2021 (وال) _ صدرت حديثًا عن “دار الطلائع” طبعة جديدة من كتاب “قصّة العرب في إسبانيا” للآثاري البريطاني استانلي لين بول، بترجمة الشاعر المصري علي الجارم.

وذكر الناشر أن هذا العمل يُعدّ من الكتب البارزة التي تناول خلالها المؤلّف التاريخَ الإسلامي في الأندلس بموضوعية كبيرة، حيث يركّز على التأثير الحضاري للعرب في مجالات العمران والفلك والهندسة والآداب والفنون.

وأوضح الناشر العوامل التاريخية لسقوط حكم القوط خلال القرن الثامن الميلادي أمام جيوش موسى بن نصير بسبب تفرّق ممالكهم وصراعاتهم الداخلية حولها، كما يضيء على الحضور المسيحي وتفاعله مع الحضارة الإسلامية.(وال _ القاهرة) ح م / ه ع

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