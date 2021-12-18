صدور كتاب ” لا موسيقى في الأحمدي” بطبعة جديدة

الكويت 18 ديسمبر 2021 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار الساقي طبعة جديدة من رواية “لا موسيقى في الأحمدي”، للكاتبة الكويتية منى الشمّري، وهي الرواية الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018، وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني عام 2019.

وجاء في تقديمها: تتنازعُ لولوة صراعاتٌ تجعلُها ضائعةً بين والدَين من بلدين ومذهبين مختلفين، وعائلتينِ مختلفتين في نظرتهما إلى المرأة. بينَ حبيبٍ مُشتهى وزوجٍ مفروض، وبين هدوءِ الفحيحيل وصخَبِ الأحمدي، يربيها الجدُّ ثم يتبنّاها ليُنقذها من عنفِ أمها، لتعيش تجربةَ حبّ فريدة في مجتمع ينتقلُ من حياة البداوة الهادئة المستسلمة لتقاليدها إلى مجتمع نفطي حديث يضجّ بالحرية والتغيّرات الصادمة. فكيف ستتغير رؤيتها وقراراتها؟ وهل ستتمكن من أن تصنع لنفسها مستقبلًا مع هذا الكم الهائل من الانكسارات والتناقضات؟

منى الشمّري: روائية وقاصّة وسيناريست كويتية. درست المسرح والدراما في الكويت. حازت جوائز عدّة، منها: جائزة الدولة التشجيعية عن القصة القصيرة 2017، جائزة “المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب” 2017، جائزة الدولة التشجيعية في الكويت عن روايتها “لا موسيقى في الأحمدي” 2018. صدرت لها عن دار الساقي رواية “خادمات المقام”.(وال _ الكويت) ح م / ه ع

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