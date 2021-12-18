خاص| “وال” تُواكب جلسات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الثاني حول الاتجاهات الحديثة في التسويق ببنغازي

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال)- ناقش المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد حول الاتجاهات الحديثة في التسويق، في أولى جلساته اليوم السبت؛ جملة 14 ورقة بحثية متنوعة من جامعات البيضاء، درنة، سبها، بنغازي، سبها، البريقة، تونس، الجزائر، سوريا، العراق، الأردن .

من خلال عرض دراسات نفذت العام الحالي؛ تمحورت حول معوقات التسويق الالكتروني المصرفي ، فعّالية مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلك، وتأثير الواقع الافتراضي على قطاع السياحة بدولة تونس، وعمليات اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك، ومخاطر بيئة التسويق بدولة الجزائر، واستخدام النظم التسويقية في تسويق السلع الغذائية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، وإدماج تحليل SWOT في المنشآت الليبية، ودراسة نظرية للتجارب العربية والأجنبية.

وناقشت ورقة الدكتور أمحمد المنصوري _جامعة عمر المختار _ تأثير معوقات التسويق الالكتروني المصرفي في وجود الخدمات المصرفية بليبيا ( العينة البحثية شملت مصارف القطاعي العام و الخاص بمجموعة فروعها بمدينة البيضاء، نموذج الدراسة ربط بين معوقات التسويق الالكتروني المتأتية في ضعف الاهتمام بالتقنية الحديثة ، مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية، عدم وجود إدارة متخصصة، ضعف البنية التحتية، وانعكاسها على وجودة الخدمات المصرفية.

وخلصت النتائج إلى الصعوبة أمام الموظفين انعدام اللغة الإنجليزية، ونقص مهاراتهم وعدم داريتهم كمصرفين ببحوث التسويق في البيئة الليبية، وضعف الإنترنت، ضعف ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وعدم وضوح القاعدة القانونية أمامهم .

وتناولت الدكتور عازة يوسف .جامعة درنة _ مدى فعّالية مواقع التواصل الاجتماعي؛ على سلوك المستهلك (أوضحت نتائج التحليل الديموغرافي إن الإناث أكثر تفضيلا لتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 57 % مقارنة بالذكور، وهناك تقارب في النسب بالنسبة للفئات العمرية ، 36% (18:29) ، 32%(30:40 ) ، 24% ( 41:50) ، وبالنظر إلى المستوى التعليمي من حيث المؤهلات 60 % الجامعية، 16% العليا ، 15% الأساسي والمتوسط، ومحليَا 74 % استخدم تطبيق فيسبوك مقارنة بغيره، وخلصت الدراسة إلى ضرورة توجه الشركات التي تبحث عم تسويق ناجح لمواقع التواصل الاجتماعي، لما له من تأثير على سلوك المستهلك وتعزيز ثقة الأخير في هذا النوع من الخدمات .

وتحدث الأستاذ محمد الشيخي _جامعة النجم الساطع عن نظم المعلومات التسويقية (أجريت الدراسة على الوضع التسويقي لبنغازي ومعرفة مدى استخدام نظم المعلومات التسويقية لتنفيذ الخطط التسويقية للشركات المحلية، واتضح ضعف جانب التدريب المختص، وكشفت النتائج إنها تستخدم نُظم المعلومات الإدارية في تسويق منتجاتها، والقرار جماعي بما في ذلك زيادة الحصة الإنتاجية في السوق وتوزيعها، وبالتالي يعتمدون على الحدس والتقدير، وجل ما تقدم يُعتبر من المعوقات للنجاح، وعليه فإننا نُوصي لتحقيق طفرة زيادة الأرباح لابد من الاهتمام أكثر بنظم المعلومات، وضرورة تعزيز التعاون مع إدارات التسويق الحديث، والتركيز على وضع برامج تدريبية للعاملين بالتسويق والمبيعات، والاهتمام بالتسويق الإلكتروني لضمان الوصول لأكبر شريحة من العملاء .

وتناولت الأستاذة شروق الورغلي _جامعة تونس المنار إثر التطورات التكنولوجية في تطوير قطاع السياحة (من خلال عرض معلومات حسية وعرض تجارب افتراضية لسياح مثيرة وجذابة وأهمية الصورة الذهنية لتشجيع الأفراد على اختيار وجهتهم السياحية، مما يرفع من اقتصاد صناعة السياحة.

بينما ركزت الدكتور لبنى فاري _جامعة المدية بالجزائر على اختلاف الأهمية النسبية لمخاطر المستهلكين المتمثلة في النصب والاحتيال وسرقة الأموال والغش الشرائي وسرقة معلومات بطاقة الائتمان، مما يرفع نسبة الخوف ويعزز انعدام الثقة في المواقع الالكترونية، موصية بضرورة تخفيض حجم الخطر لدى المستهلك .

وجاءت دراسات البحاثة الأكاديميين في الجلسة الثلاثة؛ تحت عنوان التسويق السياسي والإعلام، بورقات علمية سبرت الفرص الرقمية لريادة الأعمال في المنطقة العربية؛ من خلال رؤية لحلول مشكلة الهجرة قدمت من جامعة الإسكندرية، دراسة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لجامعة بنغازي تطرقت للفيسبوك كأداة سياسية، والانتقال من الفوضى إلى دمقرطة الفعل الانتخابي لجامعة الكوفة بالعراق، وسلوك الشراء القهري لدى المستهلك العربي لجامعة درنة، صياغة المزيج التسويقي في المؤسسات الإعلامية العربية لجامعة الأردن .(وال) هــ ش/ ر ت

متابعة | هدى الشيخي

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