قفزة “حادة” في إصابات أوميكرون في بريطانيا

رصدت السلطات الصحية في بريطانيا أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، معتبرة أن ذلك يُعد بمثابة قفزة حادة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمتحور إلى 24968 إصابة.

وسجل معظم هذه الإصابات بإنجلترا، حيث رصدت الفرق الصحية 9427 إصابة، كما أن حصيلة الوفيات بالمتحور في بريطانيا ارتفعت إلى 7 وفيات بعد تسجيل وفاة جديدة خلال اليومين الماضيين، فيما تم نقل 85 مصابا للمستشفى.

وفي مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ”أوميكرون”، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة “الحدث الكبير” في المدينة، وسط قناعة منه بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى كورونا، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضا

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