منظمة الصحة العالمية تؤكد وصول أوميكرون لـ89 دولة

أكدت منظمة الصحة العالمية الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في العالم، وقالت إنّ 89 دولة أعلنت عن تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور.

وأشارت المنظمة إلى أنّ المتحور الجديد ساهم في زيادة عدد الإصابات بشكلٍ كبير في المناطق التي انتشر فيها، حيث تضاعف العدد خلال تلك الفترة للضعف خلال يوم ونصف لثلاثة أيام.

وأوضحت المنظمة العالمية أنّ أوميكرون ينتشر بشكل سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، وعزت الأمر لقدرة المتحور على مقاومة اللقاحات، أو لقدرته على زيادة الانتشار، أو بسبب الأمرين معاً.

وأكدت أنّ البيانات بشأن خطورة أوميكرون، لا تزال محدودة حتى الآن.

يُذكر أنّ المنظمة العالمية صنّفت المتحور الجديد كمُثير للقلق، منذ اكتشافه في بوتسوانا وجنوب أفريقيا في منتصف نوفمبر الماضي.

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