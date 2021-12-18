وليامز : سعيدة جدًا بزيارتي لمدينة بنغازي من جديد

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال)- قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز اليوم السبت، إنها سعيدة جدًا بزيارتها لمدينة بنغازي من جديد.

وأضافت وليامز – في تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر: “إنها المدينة العريقة جارة البحر، والتي مهما أصابها من خراب ودمار في السنوات الماضية، تنهض من جديد وتعود أجمل من ذي قبل، ولن نُدخر جهدًا من خلال العمل مع كل الليبيين لمساندتهم في إيصال ليبيا إلى بر الأمان”. (وال) ر ت

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