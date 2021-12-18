سوليفان: واشنطن مستعدة لمناقشة مطالب موسكو الأمنية

أبدى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، استعداد الولايات المتحدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية، لكنه نوه بأنها ستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة.

ومن جانبها، جددت روسيا مطالبتها حلف شمال الأطلسي بتقديم ضمان ملزم قانوناً بالتخلي عن أي نشاط عسكري في أوكرانيا وشرق أوروبا، تمهيدا لإطلاق مفاوضات مع الغرب، كما اشترطت موسكو أن يكون لها فيتو فعال على عضوية أوكرانيا في الحلف، وهو ما استبعده الغرب تماماً.

وشدد حلف الناتو على أنه لا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض (الفيتو) على توسيع الحلف، وأن الحلف له وحده الحق في تقرير موقفه العسكري.

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