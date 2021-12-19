مخاوف من ارتفاع أعداد القتلى جراء إعصار راي في الفلبين

قالت السلطات الفلبينية إنها تخشى ارتفاع عدد الوفيات جرّاء إعصار راي المدمر، إلى أكثر من 30 شخصاً، فضلاً عن كثيرين باتوا في عِداد المفقودين.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين إن حالات الوفاة المُسجلة حتى الآن جراء الإعصار بلغت 31 شخصاً، في حين بلغت سرعة الرياح التي صاحبت إعصار راي حوالي 195 كيلومتراً في الساعة.

وقالت إدارة خدمات الأرصاد الجوية والفلكية في الفلبين، باغاسا، إن الإعصار راي عبَر الآن غربي البلاد، وإن حِدّته تزيد مجدداً.

وتُشير توقعات راهنة إلى اتجاه الإعصار راي صوب فيتنام، قبل أن يتحول شمالاً في اتجاه الصين.

جدير بالذكر أن الفلبين تستقبل حوالي 20 عاصفة وإعصارًا، في المتوسط كل عام.

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