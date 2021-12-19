حمدوك يدافع عن الاتفاق السياسي ويقول إنه سيحقن دماء السودانيين

اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن السودان يُواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة مما يُهدد أمن ووحدة واستقرار البلاد.

وكشف حمدوك في بيان له بمناسبة ذكرى الثورة، أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء نتيجة قناعة تامة من أن ذلك سيؤدي إلى حقن الدماء، نافياً أن يكون قد تم تحت الضغط.

وجدد حمدوك دعوته لكافة قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، بضرورة التوافق على ميثاق سياسي ينجز ما تبقى من أهداف الثورة.

في حين اعتبر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعضو مجلس السيادة مالك عقار، أن الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً بسبب تراكمات الأخطاء التي ارتُكبت من قبل العسكريين والمدنيين في الفترة الانتقالية.

بينما جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقوف بلاده إلى جانب السودانيين المطالبين باحترام حقوقهم الإنسانية، والتعبير عن تطلعاتهم الديمقراطية، بينما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس قوات الأمن إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

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