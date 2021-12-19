هولندا أول دولة أوروبية تُعيد فرض الحجر الصحي الشامل

قبل أسبوع من أعياد الميلاد، ووسط أجواء من القلق بسبب انتشار متحور أوميكرون، أوصدت القارة الأوروبية أبوابها وشددت من قيودها في محاولة لوقف انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، حيث فرضت هولندا حجراً صحياً شاملاً، وأعلنت بريطانيا ما يُعرف “بحدث كبير” يستلزم رداً منسقاً من الأجهزة العامة.

وألغت فرنسا عروض الألعاب النارية والاحتفالات بحلول السنة الجديدة على جادة شانزيليزيه. كما أعلنت السلطات الألمانية مساء السبت إدراج بريطانيا على لائحة الدول العالية المخاطر، وهو ما سيستدعي فرض قيود جديدة على السفر.

وينتشر أوميكرون بسرعة كبيرة في أوروبا، حيث يُتوقع أن تصير النسخة المُهيمنة بحلول منتصف يناير، بحسب المفوضية الأوروبية.

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