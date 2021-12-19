القاهرة 19 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الحوار، ضمن سلسلة “فلسفة”، كتاب “سيدني هوك: أنثروبولوجيا البطل في فلسفة التاريخ”، من تأليف الدكتور رحيم محمد الساعدي، والدكتور علاء كاظم الجابري.

يسلّط الكتاب، بحسب الناشر، الضوء على مفاهيم فلسفة التاريخ، ومنها مفهوم البطل عبر الحضارات، وصولًا إلى نظرية البطل، وصناعة الأحداث عند الفيلسوف الأميركي سيدني هوك.

ويرى هوك أن البطل الحقيقي هو الفرد الذي نستطيع أن ننسب إليه نفوذًا طاغيًا في تقرير الأحداث، فالبطل في كل المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية، أمر ضروري في مختلف مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا ما يؤكده بقوله: إن مصير الشعوب يبدو، في فترة من الحروب والثورات، معلقًا بوضوح بما يقرره شخص واحد، وربما أشخاص قلائل.

إنَ ما يثيرنا في مفهوم البطل أنه حاجة وجودية يحتاجها الضعيف والقوي والفقير والغني والشعب الواعي وغير الواعي، ولهذا فإن المفهوم تنوع عبر التاريخ بطرق مختلفة ومتعددة، بل واستثمر بشكل أو بآخر على أيدي العديد من الأمم والأفراد، وطبق أيضًا حتى من دون التنظير له كمفهوم فلسفي.

ويضيف الناشر: إن هذه الشخصية وهذا الموضوع هما محاولة لإضافة لون معاصر إلى ساحة فلسفة التاريخ العربية، والاطلاع على جزئية مهمة تتمثل بالبطل في فلسفة التاريخ، تلك المسألة التي تشير إلى دلالة ربما تكون قومية، أو اجتماعية، أو حتى نفسية لدى هوك، الذي يحاول أن يتقمص صورة البطل من خلال التنظير، أو تدخله في السياسة بشكلها العام. فسيدني هوك ليس فقط فيلسوفًا رفيع المستوى يستخدم أساليب البحث التجريبي لعرض المشكلات الاجتماعية، لكنه أيضًا فيلسوف أكاديمي مؤثر شارك في المناقشات المهنية في عصره، حيث يعد من أبرز أساتذة الفلسفة الأميركيين، ويعتبر الاتجاه الفكري لسيدني هوك هو المذهب الطبيعي.

ومن أشهر مؤلفاته: البطل في التاريخ، الفلسفة الذرائعية، نحو فهم كارل ماركس، البحث عن الوجود، التعليم من أجل الإنسان الحديث، الإصلاح والعدل الاجتماعي، المسيحية والماركسية.

مؤلفا الكتاب: الدكتور رحيم الساعدي، شاعر وباحث وأكاديمي في الجامعة المستنصرية في بغداد، وهو يحمل دكتوراة في الفلسفة والفكر الإسلامي، والدكتور علاء الجابري، باحث أكاديمي متخصص في قضايا علم الكلام الإسلامي والاستشراق والفكر العربي المعاصر، يحمل دكتوراة في الفلسفة، وهو أستاذ في الجامعة المستنصرية أيضًا(وال _ القاهرة)ح م / ه ع

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