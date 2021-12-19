صور أقمار صناعية قد تكشف لغز الطائرة الماليزية

أفادت صحيفة “إكسبريس” البريطانية برصد أشياء مثيرة للانتباه في غابات كمبوديا، يُرجّح أن تكون لها علاقة بالطائرة الماليزية التي أجرت الرحلة “MH370” ثم لقيت مصيراً كارثياً.

وقال الخبير في شؤون الفضاء، أندرو ميلن، إنه ربما يكون قريباً من حل لغز الطائرة، في إطار العمل الذي يقوم به مع فريقه العلمي، استناداً إلى مؤشرات صور الأقمار الاصطناعية، مضيفاً أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أشياء “قد تكون لها علاقة” باختفاء الطائرة، وهي في أعماق غابات كمبوديا الكثيفة.

وأشار ميلن إلى أنه تواصل بشأن الصور مع مصادر له في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” والبيت الأبيض، فيما ينوي إطلاق عملية بحث بطائرة مروحية مطلع العام المقبل.

وتحطّمت الطائرة التابعة للخطوط الماليزية وهي من طراز بوينغ 777، عندما كانت في رحلة بين كوالالمبور وبكين، بعد 38 دقيقة فقط من الإقلاع، مما أدى لمصرع 239 شخصاً كانوا على متنها، وجرى إطلاق عملية بحث على نطاق واسع، لكن تلك الجهود لم تتمكن من طيّ الملف بشكل نهائي، وظلت الطائرة الماليزية بمثابة واحدة من أكثر كوارث الطيران تعقيداً.

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