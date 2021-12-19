بيان بشأن زيارة وفد مجلس النواب إلى دولة تركيا

طرابلس 19 ديسمبر 2021 ( وال)- اتفق وفد مجلس النواب مع مجلس الأمة التركي، على فتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية دون استثناء بين مطار بنينا الدولي وبين مطار اسطنبول الدولي، وفتح خطوط النقل والشحن البحري المباشر مع الموانئ التجارية طبرق وبنغازي، وإزالة العقبات المختلفة أمام عودة شركة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام لاستكمال تنفيذ تعاقداتها السابقة .

كما اتفق الوفد مع الجانب التركي؛ على العمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص، بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين ، وتخفيف القيود الإجرائية علي الجالية الليبية والطلبة بالدولة التركية، وتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين .

جاء ذلك في البيان الذي نشره مجلس النواب؛ في ختام زيارة الوفد لتركيا، مُبينًا أن هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية من مجلس الأمة التركي خلال المدة من تاريخ من 15 إلى 17 ـ 12 ـ 2021، وتشرف الوفد بلقاء رئيس الجمهورية التركية في رسالة استثنائية إلى أهمية الزيارة وتوقيتها .

وبحسب البيان الصادر في ختام الزيارة لتركيا، فإنه تم الاتفاق على تنفيذ ترتيبات خاصة وخطوات لازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

وضم وفد مجلس النواب رئيس المجلس المكلف ” فوزي الطاهر النويري ” ، و ” بدر علي النحيب العقيبي ” و ” عيسي محمد العريبي ” و ” إدريس عبد الله المغربي ” و ” سالم مسعود قنان ” و ” يوسف إبراهيم العقوري ” و ” زياد صالح دغيم ” . (وال)

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