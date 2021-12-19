لقاء بين مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية ونظيره من دولة مصر

القاهرة 19 ديسمبر 2021 (وال) -التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد أبو الخير بالعاصمة المصرية القاهرة.

قدم السفير محمد أبو الخير في بداية اللقاء، واجب التهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مستعرضا العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والشقيقة دولة ليبيا، مؤكدا على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الأصعدة، مُستعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين، منوها في ختام اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين حول مختلف القضايا العربية والإقليمية.(وال القاهرة) ف م / س خ.

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