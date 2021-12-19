استعداد تونسي لإرسال أول رائدة فضاء إلى المحطة الدولية

قال مدير عام “تلنات” محمد فريخة، إن تونس تعمل على مشروع يقضي بإرسال أول رائدة فضاء تونسية ـ أفريقية إلى محطة الفضاء الدولية.

وجاء إعلان فريخة، عقب اجتماع بين وكالة الفضاء الروسية ووفد عن الشركة، جرى خلاله الاتفاق على المشروع العلمي للمهمة، الذي ستقوم بها رائدة الفضاء.

وشهد لقاء الوكالة الروسية مع الشركة التونسية، الاتفاق على الشروط العلمية والصحية والاختبارات ومراحلها، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشحات ضمن المرحلة الأولى في تونس، وفق معايير علمية قال عنها إنها صارمة.

وأضاف فريخة، في منشور على فيسبوك، إنه سيتم خلال المرحلة الأولى اختيار “10” مرشحات للدخول في المرحلة الثانية التي ستجرى في روسيا، حيث سيتم اختيار رائدتي فضاء تونسيتين واحدة رئيسية والأخرى احتياطية، تمهيدا للبدء في عملية التدريب.

يشار إلى أن “تلنات” هي شركة تونسية متخصصة في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية وقد تأسست عام 1994.

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