قانون فرنسي جديد يسهل على المواطنين حمل اسم الأم

أكد وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي -اليوم الأحد- أن فرنسا ستسهل على المواطنين حمل اسم الأم بمجرد وصولهم إلى مرحلة البلوغ.

وأوضح “موريتي” إن الحكومة ستدعم مشروع هذا القانون المقترح من قبل “باتريك فينيال” عضو البرلمان عن الحزب الحاكم، للسماح للأطفال بتغيير اسم عائلاتهم بسهولة عن طريق إجراء بسيط في مجلس المدينة التي يقطنون فيها عند بلوغهم سن 18 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا القانون سيكون للمواطنين الفرنسيين حرية الاحتفاظ باسم عائلة الأب، أو حمل اسم الأم أو الحصول على كليهما بأي ترتيب يودونه.

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