إدارة بايدن تفتخر بإعادة الرعاية الصحية التي ألغاها ترامب

واشنطن 19 ديسمبر 2021 (وال)- قالت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض جين باساكي في بيان للصحفيين اليوم الأحد: “نحن إدارة الرئيس بايدن” فخورون ب الكفاح من أجل مساعدة الأمريكيين في رعاية أطفالهم، وإعادة الرعاية الصحية، وتكاليف الأدوية الموصوفة، ورعاية المسنين ، وبما أنجزناه في عام 2021 ومن ذلك / خطة الإنقاذ الأمريكية، أسرع انخفاض في البطالة في تاريخ الولايات المتحدة، وإصدار قانون البنية التحتية”.

وتتابع جين باساكي: “تم تطعيم أكثر من 200 مليون أمريكي، وأعيد فتح المدارس، وانتشار للقاحات للأطفال كان في أمريكا أسرع من أي مكان في العالم، والتعيينات التاريخية في القضاء الاتحادي، ولن نتوانا في الكفاح من أجل مساعدة الأمريكيين في رعاية أطفالهم، وإعادة الرعاية الصحية، وتكاليف الأدوية الموصوفة، ورعاية المسنين – والمكافحة لتغير المناخ، الكفاح من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، سنمضي قُدمًا العام المقبل” . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال