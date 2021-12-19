إنقاذ 21 ألفاً من فيضانات ماليزيا

أنقذت عناصر من أجهزة الطواريء الماليزية -اليوم الأحد- 21 ألف شخص نزحوا عن ديارهم بسبب الفيضانات الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة على 7 ولايات- وفقاً لما ذكره مسؤولون ومتطوعون تم تعزيزهم من السلطات لمواجهة الفيضانات.

كما سخرت السلطات أكثر من 66 ألفا من أفراد الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء لانتشال الناس من السيارات التي تقطعت بها السبل في مياه الفيضانات ومن مئات الشوارع أمام منازلهم، كما أكدت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما” على إجلاء الــــ 21 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى مراكز الإغاثة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب – قد صرح في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في سيلانغور- بأن أكثر من 15 ألف شخص في الولاية نقلوا إلى نحو 100 مركز إغاثة، بينما استمرت عمليات الإنقاذ، ، وتعد سيلانغور إحدى أكثر الولايات تضررا وهي أغنى مناطق ماليزيا وأكثرها كثافة سكانية وتحيط بالعاصمة كوالالمبور.

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