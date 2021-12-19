الأمن السوداني يُطلق مسيلات الدموع على المتظاهرين في الخرطوم

الخرطوم 19 ديسمبر 2021 (وال)- ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة السودانية، أن “الشرطة السودانية أطلقت بعد ظهر اليوم الأحد، قنابل الغاز المسّيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري للمطالبة بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان .

وبعد ثلاث سنوات على “الثورة”؛ التي أطاحت حكم عمر البشير للسودان ثلاثة عقود، هتف المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي “الشعب يريد إسقاط البرهان“. (وال)

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