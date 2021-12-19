ليبيا نيوز

الأمن السوداني يُطلق مسيلات الدموع على المتظاهرين في الخرطوم

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 19 ديسمبر 2021 (وال)- ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة السودانية، أن “الشرطة السودانية أطلقت بعد ظهر اليوم الأحد، قنابل الغاز المسّيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري للمطالبة بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان .

وبعد ثلاث سنوات على “الثورة”؛ التي أطاحت حكم عمر البشير للسودان ثلاثة عقود، هتف المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي “الشعب يريد إسقاط البرهان. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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