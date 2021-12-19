مخاوف إيطالية من “أوميكرون” وتدابير لتجنب زيادة إصابات كورونا

تدرس الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير جديدة لتجنب زيادة حالات الإصابة بكورونا خلال فترة العطلات، وسط مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، أن رئيس الوزراء “ماريو دراجي” قد يفرض على من تم تطعيمهم إجراء اختبار لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل دخول أماكن مزدحمة بما في ذلك الملاهي والملاعب، وستكون الاختبارات السلبية مطلوبة للدخول إلى دور السينما والمسارح بالإضافة إلى وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.

يُذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يحق لمن تلقوا اللقاح أو تعافوا مؤخرا من المرض الدخول والجلوس في الحانات والمطاعم والمتاحف ودور السينما والنوادي والمباريات الرياضية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا هي أول بلد أوروبي يصاب بجائحة كورونا في أوائل العام الماضي وقد شهدت زيادة في عدد الإصابة والوفيات في الأسابيع الأخيرة ولكن لا يزال عدد الإصابات اليومية أقل بكثير من دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا.

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