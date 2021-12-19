ليبيا نيوز

رجال إطفاء يساعدون امرأة مسنة بعبور الشارع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

السيدة المسنة التي أرادت عبور إحدى الشوارع الرئيسة في المدينة ولكنها وقفت لمدة طويلة.

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قناة ليبيا

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