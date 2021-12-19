وزيرة الدفاع الألمانية: الناتو لن يسمح لروسيا بإملاء شروطها

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبريخت” -اليوم الأحد- أثناء زيارة للقوات الألمانية المرابطة في ليتوانيا أن حلف شمال الأطلسي سيبحث مقترحات روسيا الأمنية لكنه لن يسمح لموسكو بإملاء وضع الحلف العسكري.

يشار إلى أن موسكو طرحت قائمة مطالب من الغرب -أول من أمس الجمعة- تتضمن سحب كتائب حلف شمال الأطلسي من بولندا ومن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي، كما تطالب روسيا بضمانات ملزمة بأن يتخلى الحلف عن نشاطه العسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا وبمنح روسيا حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف وهو ما استبعده الغرب فعليا.

وتجدر الإشارة إلى أن دول الغرب قد هددت بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا إذا صعدت موسكو حشدها العسكري على حدود أوكرانيا، بالمقابل تقول موسكو إنها ترد على تهديدات لأمنها من علاقات كييف الوثيقة على نحو متزايد مع حلف الأطلسي.

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