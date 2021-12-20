بمشاركة ليبيا .. افتتاح أعمال الدورة الـ 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب

دبي 20 ديسمبر 2021 (وال) _ شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية برئاسة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي، عبر منصة الزوم في افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، الذي يقام حول ” حوار المجتمعات وتواصل الحضارات “، التي استضافتها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية في مقر إكسبو 2020 دبي.

والقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي أمس الأحد، كلمة ليبيا الرسمية خلال المؤتمر أكدت فيها أهمية انعقاد المؤتمر حرصاً على الحوار والتشاور في العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الثقافية وإسهاما في تطوير العمل والأداء للمنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم.

وأشارت الوزيرة إلى إهتمام الوزارة بالثقافة بوضعها مقوما أساسيا، وبرنامج غايته ثقافة تشجع على الإبداع والحوار والتعايش مع مختلف الثقافات من خلال الحوار والتواصل.

وقالت ” كانت بلادي ليبيا دائماً سباقة في العمل العربي المشترك لإبراز ثقافاتنا في المحافل الدولية، وهي تمتلك مخزون من الموروث الثقافي الضخم وهو تراكم أجيال منذ الاف السنين، وكذلك الكثير من الأدباء والكتاب والمؤرخين عبر السنين الذين وصل إنتاجهم الفكري أصقاع العالم، وترجمت أعمالهم إلى عشرات اللغات. فليبيا بلد متنوع الثقافات موغل في القدم وملتقى الحضارات القديمة”.

وأكدت على أنه على الرغم ما تمر به بلادنا في هذا الوقت والظرف الذي تعيشه، فلا يزال الحراك الثقافي في ليبيا ينبض رغم جائحة كورونا من خلال المهرجانات الثقافية وإصدارات الكتب والندوات والمحاضرات وورش العمل والإسهامات في حضور المحافل الدولية، وذلك من أجل تكريس مجتمع تكون فيه للثقافة مكانتها المتميزة.

وأشارت إلى أن إعلان بنغازي عاصمة عربية للثقافة 2026، وما سيتضمنه هذا الحدث من أنشطة سيبرز ثقافاتنا وحضارتنا لتكون الواجهة المشرفة لدولتنا.

وأضافت أنه في إطار المحافظة على التراث الليبي المادي وغير المادي، أسفرت الجهود التي بذلتها الوزارة على تسجيل 22 موقعا ضمن التراث الإسلامي، ونسعى بالتعاون مع الالسكو في تسجيل المخزون من التراث والمدن والمواقع التراثية على قائمة التراث العالمي.

وطالبت توغي بالتعاون في ما يتعلق بناء القدرات وتطوير السياسات في مجال الثقافة، من خلال الاستراتيجية العامة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم للفترة القادمة

وفي الختام، ثمنت عالياً العمل الثقافي العربي المشترك، وأكدت على طلب استضافة ليبيا مؤتمر الثقافة في العام 2023

ويناقش المؤتمر الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني، ومع ثقافات شعوب العالم إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة، بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يناقش المؤتمر برنامج “سفير فوق العادة” للثقافة العربية. (وال _ دبي) ح س / ه ع

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