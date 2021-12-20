الرئيس الروسي: التطرف يُشكّل تهديداً مباشراً لوحدة روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إحباط 61 جريمة إرهابية، بينها 32 هجوماً إرهابياً، في روسيا خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.

وأشار “بوتين”، وفي رسالة تهنئة وجهها لقوات الأمن؛ إلى أن صعوبة الأوضاع الدولية، وطبيعة التحديات والمخاطر الحديثة وحجمها، تتطلب مزيدا من التركيز على عمل الخدمات الخاصة، لحل المهمات الرئيسة ذات الأولوية وفي مقدمتها محاربة الإرهاب بقوة وقسوة.

ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الأعوام الماضية، و الديناميكيات الإيجابية في هذا المجال الصعب والأهم للغاية”.

وتحدث الرئيس الروسي عن أن التطرف يُشكّل تهديداً مباشراً لوحدة روسيا، وأنه من الضروري قمع أي مظهر من مظاهره، والتصفية الهجومية والفعالة لخلايا الجماعات الإرهابية الدولية.

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