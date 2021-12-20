إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة تحقيق أممية في انتهاكات تيغراي

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن خيبة أمل شديدة إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل “لجنة تحقيق أممية” حول “الانتهاكات المرتكبة في إقليم تيغراي، مشددة على رفضها التعاون مع هذه اللجنة، بسبب تبنيها أجندة ذات دوافع سياسية.

وذكرت الخارجية، في بيان لها، أن المجلس تجاهل توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيسه بتاريخ 14 ديسمبر.

وكان قرار المجلس الذي أصدره في جلسته المنعقدة الجمعة الماضية بدعوة من الاتحاد الأوروبي، حظي بتأييد 21 دولة، ومعارضة 15 دولة، وامتناع إحدى عشرة عن التصويت.

وكشفت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندى الناشف، عن أن إعلان الطوارئ في إثيوبيا أدى إلى اعتقالات جماعية للآلاف من أتباع تيغراي، إلى جانب أكثر من عشرة صحافيين وموظفين من الأمم المتحدة”.

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