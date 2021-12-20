وزيرة الخارجية البريطانية تتولى مهام وزير بريكست المستقبل

أسندت الحكومة البريطانية، أمس، مهام التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الخروج من الاتحاد إلى وزيرة الخارجية ليز تروس، وذلك عقب استقالة وزير الدولة لشؤون بريكست، لورد فورست.

وستُركز مهام تروس الرئيسة على بروتوكول أيرلندا الشمالية، بعد أن أصبحت المملكة المتحدة رسميا خارج الاتحاد الأوروبي.

وشكّلت استقالة فورست نكسة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أبدى أسفه لهذه الخطوة، معرباً عن امتنانه للعمل الذي أنجزه “فورست”.

وكان “فورست” قد عزا استقالته إلى رفضه الخطة التي أعلنتها الحكومة، وفرضت فيها قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”، وركزت على مشاريع تصفير الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وزيادة الضرائب.

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