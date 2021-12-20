الوافي: تأجيل الانتخابات قد يفضي إلى انقسام البلاد واندلاع النزاع المسلح في ليبيا

طرابلس 20 ديسمبر 2021 (وال) -حمّل المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية المهندس الشريف الوافي التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، مسؤولية انهيار خارطة الطريق ودخول البلاد في الفوضى، للأمم المتحدة والدول المنخرطة في ملف الأزمة الليبية ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، بسبب ما وصفه بعرقلة وتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وطالب الوافي في بيان صدر عن أدارة حملته الانتخابية اليوم وتلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، مجلس النواب أن يضطلع بمسؤولياته في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك بدعوة أعضائه للانعقاد العاجل والمستمر لتدارك أزمة تأجيل الانتخابات عن طريق التعديل في القوانين الحالية ذات الاختصاص أو إصدار تشريعات جديدة قد تتطلبها المرحلة.

واعتبر الوافي – كأول مرشح رئاسي يثير رسميا المخاوف بشأن تأجيل الانتخابات – أن اجتماع مجلس النواب واتخاذه التدابير اللازمة من شأنه تفادي الانسداد السياسي الذي قد يفضي إلى انقسام البلاد واندلاع النزاع المسلح، وفقا للبيان.

ودعا الوافي المجلس الرئاسي لاتخاذ خطوات فاعلة وجادة للملمة شتات البلاد ورأي الصدع وتأجيل اتخاذ القرارات التي لا تتطلبها المرحلة إلى ما بعد انقاذ الوطن وتسهيل سبل الحياة والعيش الكريم لأبناء ليبيا. (وال طرابلس)

نص البيان :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال