“منظمة الصحة”: المتحور أوميكرون ينتشر سريعاً ويُصيب المطعمين بلقاحات كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس”، اليوم الاثنين، على أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين بالفعل، ومَن تعافوا من مرض كوفيد-19.

وقال المدير العام للمنظمة في إفادة للصحفيين بجنيف، إن “هناك الآن أدلة متسقة على الانتشار السريع للمتحور أوميكرون”.

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الدول في أنحاء العالم قد أعلنت عن انتشار المتحور في أراضيها، وقد فرضت العديد منها إغلاقات جديدة وإجراءات مشددة عبر المنافذ البرية والجوية، علاوةً على إلغاء العديد من المحافل والتجمعات والمناسبات، منها أعياد الميلاد ورأس السنة، ووضعت دول أخرى قوائم منع السفر للمناطق التي تفشى فيها المتحور الجديد.

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