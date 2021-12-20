“غوتيريش”: الزعماء اللبنانيون ملتزمون بموعد انتخابات 2022

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الزعماء اللبنانيين أعطوا وعوداً وتأكيدات للمنظمة الأممية بأن انتخابات عام 2022 ستُجرى في موعدها المقرر في السابع والعشرين من مارس المقبل.

وتأتي تصريحات “غوتيريش” بعد زيارة قام بها إلى لبنان، والتقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدداً من زعماء الأحزاب والزعماء الدينيين.

وتهدف الزيارة، كما سبق، وأعلن “غوتيريش”؛ إلى مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة تقديم الدعم الأفضل للشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في تاريخه، وصنفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

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