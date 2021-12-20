لقاء بالقاهرة بين مندوبي ليبيا وتونس الدائمين بجامعة الدول العربية

القاهرة 20 ديسمبر 2021 (وال) -ألتقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، مع مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد بن يوسف في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين الجارين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.(وال القاهرة) ف م / س خ.

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