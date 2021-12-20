السائح يلتقي سفيرة كندا لدى ليبيا

طرابلس 20 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح اليوم الإثنين، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، والوفد المرافق لها وذلك بديوان مجلس المفوضية.



بحث خلال اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وأخر تطورات المشهد السياسي محليا ودوليا، كما أطلعت السفيرة على مستوي جاهزية المفوضية و استعدادها لإنجاز الاستحقاقات القادمة، وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأكدت سافارد على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، معربه عن استعداد حكومة بلادها لدعم الشعب الليبي لإنجاز للانتخابات المقبلة، مثمنة جهود المفوضية الساعية لتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية سبيلها إلى ذلك الاحتكام إلى صناديق الاقتراع .(وال طرابلس) ح س / س خ.

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