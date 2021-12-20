رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يلتقي السفير الأمريكي لدي ليبيا

طرابلس 20 ديسمبر 2021 (وال) -ألتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح اليوم الأثنين، السفير الأمريكي لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له، بحضور المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) دانييل روبنستين، و عدد من مديري الإدارات بالمفوضية.

جاء اللقاء خلال زيارته لأحد مراكز الإقتراع في العاصمة طرابلس، حيث تخلل الزيارة محاكاة لعملية الاقتراع نفذها قسم التدريب بالإدارة العامة، وتولى مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، السيد الصادق شرح مراحل عملية الاقتراع للحضور، موضحا الخطوات التي يمر بها الناخب منذ دخوله إلى مركز الاقتراع، مرورا بعملية التحقق وإستلام ورقة الاقتراع، ثم التأشير على الورقة و وضعها بالصندوق، وقد ركز السيد الزكار على الإجراء الإضافي الذي إعتمدته المفوضية والمتعلق ببطاقة الناخب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، و للوقوف على الاستعدادت الفنية للمفوضية ،حيث أثنى السفير الامريكي على دقة الاجراءات التي تتبعها المفوضية، مشيدا بالمستوى المهني الذي لمسه خلال تجسيد عملية المحاكاة، موكدا دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصولا لإنجاز إنتخابات حره نزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمنا في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية لإستكمال هذا الاستحقاق.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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