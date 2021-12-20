سوء الأحوال الجوية يودي بحياة شاب مصري في طنطا

لقي طالب مصري في طنطا حتفه، الاثنين، بسبب حالة الطقس السيئ التي تضرب عددا من محافظات مصر.

وكانت مديرية أمن الغربية، الواقعة شمالي القاهرة، تلقت إخطاراً يفيد بمصرع طالب يُدعى حسام، بالصف الثالث الإعدادي.

وتداولت المواقع المحلية المصرية، أن الطالب بعد ملامسته عمود إنارة بشارع النادي في مدينة طنطا، تعرض للصعق بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

ونُقل الطالب للمستشفى لإسعافه على الفور؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووجه محافظ الغربية، طارق رحمي، جهود الوحدات المحلية لكسح وشفط مياه الأمطار.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تشهد طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تعتدل درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تكوّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديداً في منطقة “سانت كاترين”.

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