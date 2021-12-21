ليبيا نيوز

البيت الأبيض: واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدت واشنطن استعدادها للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو عبر قنوات متعددة من بينها الحوار الثنائي، وفق ما نقله مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لنظيره الروسي.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن “سوليفان” أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “أي حوار لا بد أن يكون قائمًا على المعاملة بالمثل، وأن يُزيل مخاوف الولايات المتحدة من تصرفات روسيا”.

وكانت موسكو قد تقدمت بقائمة من المقترحات الأمنية للتفاوض حولها، عقب التوتر بسبب تصعيدها العسكري على حدودها مع أوكرانيا، وتضمنت القائمة تقديم حلف “الناتو” تعهدات بأن يتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك