البيت الأبيض: واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو

أبدت واشنطن استعدادها للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو عبر قنوات متعددة من بينها الحوار الثنائي، وفق ما نقله مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لنظيره الروسي.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن “سوليفان” أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “أي حوار لا بد أن يكون قائمًا على المعاملة بالمثل، وأن يُزيل مخاوف الولايات المتحدة من تصرفات روسيا”.

وكانت موسكو قد تقدمت بقائمة من المقترحات الأمنية للتفاوض حولها، عقب التوتر بسبب تصعيدها العسكري على حدودها مع أوكرانيا، وتضمنت القائمة تقديم حلف “الناتو” تعهدات بأن يتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

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