مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالخارجية يلتقي السفير السيرلانكي

طرابلس 21 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا السيد “أحمد النعاس “، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية سريلانكا الجديد لدى ليبيا السيد “ماريمونوكي” بادماناتان “.

واستعرض خلال اللقاء العديد من المواضيع التي تهم البلدين وفي جميع المجالات.

ومن جهته هنأ مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا، السفير السيرلانكي بتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى ليبيا، وذلك دعما للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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