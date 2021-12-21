ثابت يلتقي مندوب المغرب لدى جامعة الدول العربية

القاهرة 21 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، مع مندوب المملكة المغربية لدى الجامعة السفير أحمد التازي.

وخلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين الجارين، والشعبين الشقيقين.

وأشاد السفير عبدالمطلب ثابت خلال اللقاء، بدور المملكة المغربية المهم،من خلال رعايتها للعديد من الاتفاقات الليبية، واحتضانها لها وعلى رأسها حوار بوزنيقة.

السفير أحمد التازي خلال اللقاء تقدم بالتهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، على توليه مهام مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، وأكد له أن المملكة المغربية ستظل مساندة لليبيا على كافة المستويات، ولن تدخر جهداً في تقديم أي دعم من شأنه تعزيز الاستقرار فيها.

ويمثل هذا اللقاء، نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما. (وال _ القاهرة) ف م / ه ع

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